Proponen comité para seguimiento al proyecto "Splash"

La solicitud fue dirigida a la Segam, la Seduvop y el Tangamanga

Por Redacción

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
La asociación civil Cambio de Ruta, informó que ha formalizado la solicitud de instalación del Comité Ciudadano y Gubernamental de Evaluación, Seguimiento y Supervisión Ambiental del proyecto "Splash" en el Parque Tangamanga I.

Esto, con el objetivo de garantizar transparencia, acceso a la información técnica y supervisión ambiental responsable.

"La intención es clara: que cualquier intervención cumpla con criterios ecológicos, hídricos y urbanos verificables, bajo el principio de precaución", señaló la organización Cambio de Ruta a través de un comunicado.

"Quedamos en espera de la respuesta formal del Gobierno del Estado para avanzar institucionalmente. Reiteramos nuestra total disposición al diálogo técnico y respetuoso", agrega el documento publicado por Cambio de Rutas en redes sociales.

La solicitud fue dirigida de manera formal a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador estatal, Ricardo Gallardo Cardona.

