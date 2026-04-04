Protección Civil ordena acceso en Dinoasis tras apertura
Vigilan acceso y emiten recomendaciones durante apertura del parque acuático.
San Luis Potosí, S.L.P.– Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil implementó un operativo de apoyo y vigilancia durante la apertura del parque acuático Dinoasis, en el Parque Tangamanga I.
De acuerdo con la dependencia, las acciones estuvieron encabezadas por el comandante Mauricio Ordaz Flores, con el objetivo de garantizar un acceso ordenado y seguro para los visitantes.
Durante el despliegue, también se emitieron recomendaciones preventivas para promover una estancia segura y de convivencia familiar al interior del parque.
Protección Civil señaló que mantendrá presencia en este tipo de espacios para reforzar las condiciones de seguridad en sitios de alta afluencia.
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