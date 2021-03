Protección Civil pide no acudir a cuerpos de agua

Derivado de las vacaciones de Semana Santa, la Dirección de Protección Civil de la capital potosina llamó a la población a no acudir a los cuerpos de agua ubicados en Cañada del Lobo y la presa San José, para evitar accidentes mortales. En caso de acudir a los mismos, señaló, los visitantes deberán abstenerse de entrar a nadar.

Adrián Álvarez Botello, titular de Protección Civil municipal, comentó que en los días santos es cuando más personas van a reunirse con familiares cerca de los cuerpos de agua y, tras el ingreso a los mismos, hay casos que han terminado en muerte debido al material natural que hay en alrededores.

Informó que en los primeros meses de este año se registraron dos decesos de personas que estaban bajo influjos de alcohol, ingresaron al lago de Cañada del Lobo a nadar y terminaron ahogados.

"La invitación es no asistir a los cuerpos de agua, a no juntarse ahorita por tiempos de pandemia e insistir en que no se metan [al agua]", expresó.

Finalmente, comentó que en los cuerpos de agua, durante las vacaciones de Semana Santa, se desplegarán más elementos para la vigilancia y evitar accidentes fatales.

Con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad física de los habitantes de la delegación Villa de Pozos, así como de las personas que la visitan, la Unidad de Rescate y Salvamento realiza recorridos de supervisión para constatar que las condiciones en que se encuentran los espacios públicos sean seguras.

Previo a la llegada de la Semana Santa se supervisarán todas las áreas de recreación y de libre esparcimiento y cuerpos de agua de área rural en Villa de Pozos, debido a que el suelo fangoso suele ser engañoso por la cantidad de hierba silvestre que se mantiene en el lecho acuático.

Estas acciones de previsión se realizan con el firme propósito de revisar los posibles riesgos, ya que incluso estás áreas son visitadas por alguna fauna propia del lugar que acude a tomar agua.

Esto adicionalmente genera que sea una atracción para visitantes propios y extraños, que se acerca a ver a la fauna del lugar que se puede apreciar en los cuerpos de agua que se encuentran en lugares del área rural de la demarcación.