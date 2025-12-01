Protesta obliga a SEGE a atender crisis en telesecundaria

La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) informó que sostuvo un acercamiento con padres y madres de familia de la Telesecundaria "Juan Sarabia", en Palma de la Cruz, Soledad, hasta después de que el plantel fuera tomado este lunes para exigir la atención de un foco de contaminación que emana de un antiguo tanque de agua colindante con la escuela.

Los inconformes denunciaron que el depósito, hoy lleno de aguas negras por fallas en la red sanitaria, desprende olores fétidos que llegan directamente a las aulas y que, desde julio, han enviado al menos cuatro oficios a SEGE para pedir intervención.

También solicitaron apoyo al municipio, pero afirman que ninguna autoridad respondió en cinco meses.

Según padres de familia, la exposición constante al olor ha provocado dolores de cabeza, náuseas e infecciones estomacales entre los estudiantes. Ante la falta de atención, decidieron cerrar el plantel y advirtieron que, si la situación continúa, podrían bloquear la carretera 57 como medida de presión.

Tras la protesta, la SEGE informó que prevé instalar una mesa de diálogo este martes 2 de diciembre para escuchar a la comunidad escolar y "garantizar la continuidad del servicio educativo". No obstante, la dependencia no detalló plazos ni acciones concretas para atender el foco de infección, lo que mantiene la inconformidad entre las familias.

El tanque, que hace años abastecía a la comunidad y quedó en desuso, hoy acumula residuos y forma una capa verdosa en la superficie. Los padres aseguran que el riesgo sanitario es evidente y que la respuesta solo llegó cuando la escuela fue tomada, no cuando comenzaron las solicitudes formales.

Mientras tanto, la comunidad escolar insiste en una intervención inmediata que resuelva tanto la contaminación del tanque como el riesgo para la salud de las y los adolescentes.