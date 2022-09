Protesta Potosinos con Valor, exigen más seguridad

La organización civil Potosinos con Valor se manifestó este domingo con una marcha que partió del barrio de Tequis y se concentró en el Centro Histórico para exigir cambios en materia de seguridad.

Los manifestantes explicaron que se pronuncian a favor de la justicia porque es precisamente lo que no hay, y por eso es bueno que la gente levante la voz y mueva a las autoridades a mejorar la administración de la justicia.

Exigieron que las autoridades encargadas de impartir justicia verdaderamente lo hagan y cumplan con la obligación para la que se les paga.

Explicaron que no se siente que haya una verdadera impartición de justicia, y sucede por ejemplo con mucha gente que sin haber sido juzgada está en la cárcel, y eso no es correcto porque puede ser gente que este un día o muchos años, y sí permanece en privado de su libertad eso no es impartir justicia.