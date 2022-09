Protestan en SLP por asesinato de Fredid Román

Reporteros de San Luis Potosí se manifestaron este día en contra de los asesinatos de trabajadores de medios de comunicación, que al momento suman 15 homicidios.

El último asesinato ocurrió en Chilpancingo, Guerrero, donde falleció Fredid Román.

Los reporteros potosinos protestaron afuera del Congreso del Estado, ubicado en la plaza de Armas, donde colocaron cartulinas con mensajes de inconformidad y solidaridad.

"Ya somos 15 en 2022, ya no más", "SLP, con ustedes compañeros", "No existen garantías" y "No más palabras, ni discursos necesitamos justicia", son algunas de las leyendas escritas en las pancartas.