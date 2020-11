Protestan petistas contra una posible alianza que beneficiaría a Gallardo Cardona

Militantes del Partido del Trabajo (PT) se manifestaron hoy en la sede estatal para pronunciarse en contra de una posible alianza a la gubernatura entre Morena, PT y PVEM, que beneficiaría al aspirante José Ricardo Gallardo Cardona.

Los inconformes portaron pancartas donde se leían señalamientos contra el ex alcalde de Soledad de Graciano Sánchez y diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Según relataron los petistas, sería un error aliarse y apoyar a legislador federal, toda vez que sobre él pesan acusaciones de presunta comisión y participación en diversos ilícitos.

"Han estado corriendo rumores de que se quiere hacer una alianza y, nosotros no estamos de acuerdo. No queremos a los Gallardo, dejamos un escrito firmado por la ciudadanía. No queremos que delincuentes como los Gallardo lleguen al poder", declaró una de los manifestantes, quien solicitó no ser identificada.

En comunicado, la Comisión Ejecutiva Estatal del PT, sentenció que no hay candidato o candidata electa para encabezar ese cargo de elección popular en los comicios de 2021, y que ser el caso, se difundirá por los canales oficiales y con la firma de la Comisión Política Nacional en San Luis Potosí.