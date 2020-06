Protestan policías en Oficialía Mayor

Integrantes del Consejo Consultivo del Sistema Complementario de Seguridad Social Jaime Flores Escamilla, se manifestaron en Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, para exigir la dignificación de la labor de los dos mil 395 policías en activo y 880 pensionados.

El presidente del Consejo Consultivo, Jesús Luévano Rivera, indicó que a la fecha no les han cumplido ninguno de los acuerdos debido a que el personal de Gobierno no hace caso a sus disposiciones "existe disponibilidad de Juan Manuel Carreras, pero los de abajo no le hacen ningún caso".

Acusó a una empleada de la Oficialía Mayor de bloquear y perjudicar a los policías desde hace más de 12 años.

Dijo que entre los puntos incumplidos se encuentran los movimientos de personal, modificación o nivelación de tabuladores para que sean acordes al grado emitido en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entre otras mejorías en sus prestaciones sociales.

"Negociación de aumentos salariales de este año, analizar el rubro de pensiones y movimientos de prejubilación, ya que no los conceden, por lo que un policía puede jubilarse hasta que cumple 30 años de servicio".

(Con información de Martha Arriaga)