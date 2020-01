Protestan por falta de agua en la Aviación; "nos bañamos con un trapito", se quejan

"Nos bañamos con un trapito porque no nos llega el agua y no nos contestan en los teléfonos de Interapas, no es justo que nos estén cobrando si no tenemos agua", señaló María Cruz Ortiz.

Rocío Alma Santana, presidenta de la junta de Mejoras señaló que ya se tuvo contacto con las autoridades municipales pero han hecho caso omiso.

"Nos dicen que ya pasaron el reporte y que van a mandar pipas pero no lo hacen, el 80% de los habitantes son personas de la tercera edad", señaló.

Los inconformes señalaron que de no recibir atención por parte de Interapas se realizarán bloqueos en avenidas importantes como Vasco de Quiroga, Fray Diego de la Magdalena y Hernan Cortés, entre otras.

Aunado a esto, los inconformes aseguraron que acudirán a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues consideran una violación a sus garantías que se limite el acceso al agua, especialmente a los adultos mayores y niños que viven en el sector.

