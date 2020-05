Protocolo de traslado seguro no se puede interrumpir si hay sospecha de coronavirus, advierte Salud

Una vez que se inicia el protocolo de atención y traslado seguro de un paciente con reporte de sospecha de coronavirus éste no se puede suspender sino hasta que se realiza una valoración en una institución hospitalaria, advirtió la Secretaría de Salud de San Luis Potosí.

Ayer se implementó dicho protocolo en una farmacia de Cordillera Himalaya, a donde llegó un ciudadano para solicitar atención médica.

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel informó que se recibió al 911 una llamada en la que se reportaba sospecha de coronavirus, por lo que como en cualquier otro caso en el que se supone que podría tratarse de un paciente con el virus, se implementó el protocolo de traslado.

Advirtió que ante cualquier llamada que se reciba en la que exista sospecha, se activan los protocolos para proteger tanto al personal como al paciente.

Asimismo, se dio a conocer que una vez que se planea el traslado de un paciente, se avisa a la unidad que va a recibirlo para que ésta pueda activar su código respiratorio y tenga a su personal prevenido. Además, luego del traslado seguro se realiza la sanitización de la unidad y del personal.

"El protocolo no puede desactivarse una vez iniciado, por medidas de seguridad para el personal, para su familiar, para el paciente y para la unidad hospitalaria que lo recibe, ello para que las personas involucradas en el traslado puedan llevar la acción en forma segura y tras el procedimiento se determinará si el paciente resulta positivo o no".

Las autoridades de salud informaron en rueda de prensa que una vez que un médico reporta sospecha de coronavirus, no se puede saber a simple vista si fue positivo o no, debe haber una evaluación y una vez iniciado el protocolo no se pueden realizar evaluaciones intermedias, solo en las unidades hospitalarias.

Respecto al paciente atendido ayer y quien aseguró que solo padecía un cuadro de malestar estomacal, la secretaria de Salud informó que corresponde al IMSS -a donde fue trasladado- definir el padecimiento por el que el enfermo ameritó atención.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19 según la OMS?

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.