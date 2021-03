Próximo titular de Sedarh será propuesto por ganaderos y trabajadores del campo: Octavio Pedroza

Ciudad Valles, S.L.P.- El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y de Recursos Hidráulicos (Sedarh) en la próxima administración será emanado de una propuesta de los ganaderos y trabajadores del campo en el Estado, anunció Octavio Pedroza Gaitán, candidato a la gubernatura de la Coalición "Sí por San Luis Potosí" (PAN-PRI-PRD-PCP), durante una reunión que tuvo con ganaderos de la Huasteca Potosina.

Integrantes de la Unión Ganadera expresaron su preocupación en torno a que el próximo titular de la Sedarh sea una persona que no conozca el campo potosino, por eso Octavio Pedroza prometió que, en su gobierno, no vendrá un inexperto a encabezar la Sedarh, sino que quienes trabajan el campo potosino podrán proponer a la persona titular de esta dependencia estatal.

En su intervención, el presidente de la Unión Ganadera en la zona Huasteca, Manuel Francisco Valdez Galicia, expuso que el estiaje es uno de los problemas que viven actualmente, porque les genera pérdidas de cabezas de ganado.

Octavio Pedroza se comprometió a impulsar la tecnificación del campo para que agricultores ya no tengan que recurrir al riego rodado; además, dijo que se necesita construir más bordos para aprovechar el agua de lluvia para este tipo de actividades.

Pedroza Gaitán lamentó que el gobierno federal ha desaparecido inexplicablemente todos los apoyos al campo, por lo que dijo que en su sexenio será el gobierno estatal quien se encargue de resolver las problemáticas del campo potosino, pese a que no haya recursos de la Federación.

El candidato a la gubernatura estuvo acompañado del aspirante a la presidencia municipal de Ciudad Valles, Marco Antonio Guillén Rivera; la aspirante a la diputación federal, Xitlálic Sánchez Servín y del empresario Luis Antonio Mahbub Sarquís, quien ha fungido como enlace con el sector empresarial de la campaña política.