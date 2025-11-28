logo pulso
Prueban transporte colectivo eléctrico en Ciudad Valles

Se trata de una empresa concesionaria de este tipo de vehículos

Por Huasteca Hoy

Noviembre 28, 2025 04:49 p.m.
Foto: Huasteca Hoy

Ciudad Valles.- La empresa Servicio Urbano esta probando su unidad eléctrica en Ciudad Valles, de acuerdo con información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, explicó que sabía de las pruebas realizadas por la empresa Servicio Urbano, como única concesionaria en este tipo de transporte.

La unidad es idéntica a las que el Gobierno y la misma SCT usan para el servicio de Red Metro, desde hace más de dos meses en este municipio.  

La funcionaria se congratuló con esas pruebas y agregó que existe una petición de la SCT a Vencedor para que, si no convierten su flotilla al transporte eléctrico, al menos que renueven su flota a gasolina en el corto plazo. 

La unidad tiene un par de días rodando en Ciudad Valles, con personal de conducción en fase de academia, según se explicó. 

