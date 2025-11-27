logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje

El conductor, de unos 50 años, se desplomó de manera repentina; autoridades presumen un infarto

Por Huasteca Hoy

Noviembre 27, 2025 08:09 a.m.
A
Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje

El conductor de un taxi falleció la noche de este miércoles mientras esperaba pasaje en la rampa de acceso al fraccionamiento San Rafael, en Ciudad Valles.

La víctima fue identificada como Rubén González Velázquez, de aproximadamente 50 años, operador del taxi 222 del sitio Fraccionamiento San Rafael. Se encontraba estacionado en la rampa ubicada sobre avenida Universidad, esquina con avenida Las Tichas, cuando se desvaneció de forma repentina.

Un compañero del sitio notó la situación y solicitó auxilio al 9-1-1. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron minutos después y confirmaron que Rubén ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


De acuerdo con reportes preliminares, el taxista no presentaba señales de violencia, por lo que se presume que el fallecimiento se debió a un infarto.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje
Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje

Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje

SLP

Huasteca Hoy

El conductor, de unos 50 años, se desplomó de manera repentina; autoridades presumen un infarto

Muere motociclista atropellado por camión
Muere motociclista atropellado por camión

Muere motociclista atropellado por camión

SLP

Redacción

El conductor responsable escapó; Fiscalía ya investiga el hecho

Dan 14 años de prisión a sujeto por violación
Dan 14 años de prisión a sujeto por violación

Dan 14 años de prisión a sujeto por violación

SLP

Redacción

El depravado aprovechó que la víctima se encontraba sola para agredirla sexualmente

Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala
Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala

Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala

SLP

Redacción

El reporte fue atendido por elementos de la Guardia Nacional