Taxista muere dentro de su unidad mientras esperaba pasaje

El conductor de un taxi falleció la noche de este miércoles mientras esperaba pasaje en la rampa de acceso al fraccionamiento San Rafael, en Ciudad Valles.

La víctima fue identificada como Rubén González Velázquez, de aproximadamente 50 años, operador del taxi 222 del sitio Fraccionamiento San Rafael. Se encontraba estacionado en la rampa ubicada sobre avenida Universidad, esquina con avenida Las Tichas, cuando se desvaneció de forma repentina.

Un compañero del sitio notó la situación y solicitó auxilio al 9-1-1. Paramédicos de la Cruz Roja llegaron minutos después y confirmaron que Rubén ya no presentaba signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con reportes preliminares, el taxista no presentaba señales de violencia, por lo que se presume que el fallecimiento se debió a un infarto.