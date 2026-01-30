logo pulso
Publican el manual policial para la atención de reportes ciudadanos

Por Samuel Moreno

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Publican el manual policial para la atención de reportes ciudadanos

El Ayuntamiento de San Luis Potosí, publicó el Manual de Políticas y Procedimientos para la Recepción Policial de Denuncias por Hechos Probablemente Constitutivos de Delitos, documento que establece la forma en que elementos municipales, deben actuar al recibir reportes ciudadanos; sin embargo, el texto deja sin precisar mecanismos de supervisión y evaluación sobre su correcta aplicación.

El manual fue difundido en edición extraordinaria del Periódico Oficial del Estado el 27 de enero de 2026 y consta de 28 páginas, en las que se detallan procedimientos administrativos, criterios de actuación policial y formatos para la recepción de denuncias, sin que se incluya información pública sobre sanciones internas en caso de incumplimiento.

Un aspecto relevante del documento es que delimita la actuación del personal policial únicamente a la recepción inicial de denuncias, sin profundizar en los tiempos de canalización hacia las autoridades ministeriales ni en la responsabilidad de dar seguimiento a los casos, lo que abre interrogantes sobre la continuidad del proceso para las víctimas.

Asimismo, el manual no establece indicadores que permitan conocer si los procedimientos están siendo aplicados de manera homogénea en todas las áreas operativas de la corporación, ni contempla esquemas de evaluación periódica o auditoría interna, elementos clave para medir su efectividad en la atención ciudadana.

Con la entrada en vigor de este instrumento normativo, el Ayuntamiento capitalino formaliza el marco de actuación policial en la recepción de denuncias.

