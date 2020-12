Pugnan por acelerar retorno a las aulas

Un movimiento de padres de familia y maestros de San Luis Potosí pone sobre la mesa la posibilidad de que se empiece a organizar un regreso a clases presenciales controlado, bajo el argumento de que el sistema de clases a distancia está afectando los derechos de los estudiantes.

El movimiento Abre mi Escuela, explicó su vocera en entrevista, la profesora Luz Elena Borbolla Corripio, planteó ya al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), la necesidad de realizar la planeación de un regreso controlado a las escuelas, tras un proceso previo que satisfaga las necesidades de cada plantel para garantizar la seguridad sanitaria de alumnos y maestros.

"Empezar a ver", señaló, "cómo están nuestras escuelas y qué necesitan". Para ello, convocó a los padres de familia, la sociedad civil, a las empresas y a la sociedad en general a apoyar a las autoridades que, reconoció, enfrentan dificultades para asegurar un retorno seguro a las escuelas.

La intención del movimiento, dijo, no pretende saturar los servicios de salud, pero consideró que las experiencias de otros países, que han logrado establecer un regreso escolar controlado, y que no ha impactado en las estadísticas de covid de esas naciones; además de la evidencia científica que, dijo, existe en el sentido de que el comportamiento del virus en niños es "bastante leve" y no provoca la mortalidad que afecta a otros grupos de edad, posibilita la planeación para un regreso a las aulas más rápido de lo previsto.

Reconoció que si bien el sistema de educación a distancia en los hogares sirvió de manera emergente al inicio de la pandemia, hoy no resuelve las necesidades educativas de los niños. Además de que genera otras situaciones nocivas para ellos.

"Este cierre de escuelas viola en muchísimas áreas, los derechos de muchos niños", aseguró Borbolla Corripio.

Entre otros, mencionó que no todos los hogares disponen de los servicios de internet o los dispositivos para recibir las clases remotas y las estadísticas que indican un rezago en el aprendizaje.

La propuesta cuestiona qué se puede hacer desde ahora para regresar a las aulas. Ese retorno será complicado, reconoció, y requiere de un proceso, pero empujan a que se inicie ya.

Informó que representantes del movimiento ya se reunieron con el gobernador Juan Manuel Carreras López y representantes de la SEGE y de la Secretaría de Salud para presentarles el plan. El mandatario, dijo, ordenó a ambas dependencias reunirse con el movimiento para empezar a realizar el plan.

Ese proyecto incluye plantear a empresas que patrocinen a planteles para que satisfagan los requerimientos sanitarios necesarios para garantizar un retorno seguro de estudiantes y docentes.

El sistema debe ser flexible para aquellas familias que dispongan no reintegrar a sus vástagos a las clases presenciales y que éstos sigan tomando clases en casa.

Además, propone un inventario de escuelas para conocer su estado y necesidades, en especial, la dotación de agua potable.

También promueve que el transporte público aumente sus frecuencias y se reserve a padres de familia y a alumnos que se dirigen a los planteles.

Indicó que si en San Luis, negocios como restaurantes y centros comerciales han encontrado la forma de prestar servicios, padres de familia, maestros y autoridades pueden hacerlo también.