Pumas abre la puerta a "Chucky" Lozano

CIUDAD DE MÉXICO, enero 9 (EL UNIVERSAL).— En los Pumas no pasó desapercibida la noticia de que Hirving Lozano ya no entra en los planes deportivos del San Diego FC, a pesar de que tiene contrato vigente hasta 2028.

El propio director técnico de la escuadra sandieguina, Mikey Varas, reveló que el Chucky no "encaja y lo mejor es seguir sin él".

Por tal motivo, el extremo mexicano deberá buscar nuevo equipo apenas una temporada después de haber llegado a la Major League Soccer (MLS).

En el Club Universidad Nacional no descartan la posibilidad de que el dos veces mundialista con México (Rusia 2018y Qatar 2022) pueda convertirse en su refuerzo para el Clausura 2026.

Cuestionado sobre la posible llegada de Lozano, el vicepresidente deportivo de los Pumas, Antonio Sancho, no lo negó y reconoció el interés.

"Siempre es interesante un jugador como ´Chucky´. Al final de cuentas es un jugador con gran nivel, diferente; ya más grande, pero todo lo que ha hecho a nivel Selección... sería interesante", señaló.

No obstante, el directivo auriazul dejó en claro que la directiva tendría que analizar el tema salarial, ya que por ahora no lo tienen en el radar, al tratarse de una noticia inesperada.

"Primero habría que ver si entra en presupuesto, pero no sabemos, no hemos explorado ni nada por el estilo", añadió Sancho, quien aseguró que Pumas tiene plantel completo, aunque aún podrían sumar una incorporación antes del cierre del mercado invernal.