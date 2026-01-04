PVEM de SLP persiste en acciones de ilegalidad

Cinco años después de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ofreciera a los partidos políticos, la posibilidad de "borrón y cuenta nueva" para limpiar sus padrones sin sanciones, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) terminó multado por hacer justo lo contrario: conservar afiliaciones ilegales en San Luis Potosí. El expediente INE/CG1455/2025, acredita que el partido mantuvo en su registro, a personas que nunca autorizaron su militancia, pese a haber tenido un plazo para eliminarlas sin consecuencias.

El origen del caso se remonta al Acuerdo INE/CG33/2019, mediante el cual la autoridad electoral permitió a los partidos, depurar sus listas de afiliados hasta el 31 de enero de 2020, siempre que dieran de baja a quienes no contaran con un expediente físico con firma autógrafa. El aviso fue claro: una vez vencido el plazo, cualquier irregularidad sería sancionada. Aun así, el PVEM conservó registros que databan desde 2016, una omisión que el INE calificó como dolosa.

La investigación UT/SCG/Q/DLML/JD06/SLP/203/2024, iniciada en la 06 Junta Distrital Ejecutiva del INE en San Luis Potosí, documentó la afiliación indebida de dos ciudadanas potosinas. En uno de los casos, el de Diana Lizzett Méndez Luna, el partido no solo omitió depurar el padrón, sino que la afilió de manera irregular en 2020, justo cuando concluía el periodo de gracia. Durante el procedimiento, el PVEM no logró presentar ningún documento que acreditara la voluntad expresa de afiliación.

El Consejo General del INE resolvió el caso en sesión del 18 de diciembre de 2025, con votación unánime de sus 11 consejeros, e impuso sanciones por un total de 181 mil 891 pesos. La multa se integró por dos montos: 111 mil 553.92 pesos, equivalentes a mil 284 UMAS, y 70 mil 337.52 pesos, correspondientes a 963 UMAS. El órgano electoral subrayó además la reincidencia, al recordar que el partido ya había sido sancionado por conductas similares en 2018 y que desaprovechó la oportunidad de depuración otorgada en 2019.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a estos antecedentes, durante 2025 dirigentes locales y nacionales del PVEM, como el líder estatal Juan Ignacio Segura Morquecho y el coordinador nacional Arturo Escobar y Vega, aseguraron que el partido cerraría el año con más de 600 mil afiliados en San Luis Potosí y que alcanzaría el millón de militantes tras una campaña masiva de afiliación lanzada en marzo.

Sin embargo, no se informó si esa meta se cumplió. Mientras el discurso oficial hablaba de crecimiento y entusiasmo ciudadano, el expediente del INE dejó constancia de que, ser afiliado a un partido sin consentimiento y lograr salir de su padrón sigue siendo una práctica real y sancionada por la autoridad electoral.

De acuerdo con la base de datos pública del INE, disponible en el apartado de actores políticos, en San Luis Potosí el PVEM cuenta con 99 mil 727 personas afiliadas al partido.