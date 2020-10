"¿Qué están haciendo los ayuntamientos?", cuestiona Leal; critica desdén de alcaldías a la Alerta de Género

El secretario general de Gobierno, Alejandro Leal Tovías criticó a los municipios incluidos en la Alerta de Violencia de Género que desdeñan las acciones para combatir los feminicidios.

Tras ser cuestionado por la diputada Paola Arreola respecto a las acciones municipales para evitar los feminicidios, Leal respondió: "Me sumo a la pregunta, diputada: ¿Qué están haciendo los ayuntamientos?"

Recordó que entre los ayuntamientos incluidos en la alerta se incluyen Tamazunchale, Tamuín, Valles, Matehuala, Soledad y la capital potosina "y la verdad el único ayuntamiento, lo digo con toda claridad, que ha hecho un gran esfuerzo es del de la capital".

Mencionó que en la capital se implementó el programa Puerta Violeta "y han hecho un gran trabajo".

Reconoció que en Soledad se han realizado pequeños esfuerzos "pero están ahí".

En contraste, "si me preguntan qué ha hecho Matehuala, Valles, Tamuín... hacemos reuniones en las que tienen que estar y no vienen, no es agenda para ellos, tristemente las agendas de esos ayuntamientos son otras a lo mejor intereses personales, obras, proyectos electorales pero en esta agenda hemos tenido que sustituir su trabajo, capacitar en sus municipios..."

Mencionó que actualmente se trabaja en un memorial para recordar a las víctimas de violencia de género y aunque dijo que aún se desconoce en qué punto de la capital potosina lo instalarán, recalcó que a partir de la escultura que está en proceso "propuse hacer réplicas aunque sea un poco más pequeñas y se las vamos a ir a poner a los municipios donde hay alerta para recordarles todos los días que tienen una alerta de género y que tienen que estar trabajando, no es posible que no vengan, de repente mandan a alguien pero no se han convertido en compañeros de ruta en este trabajo que es de todos".

Detalló que de 2015 a la fecha se reportaron 121 feminicidios; 14 en 2015; 11 en 2013; 21 en 2017; 26 en 2018; 28 en 2019; y 21 en lo que va de 2020.

De ese total, el 90 por ciento se ha judicializado y una gran parte de los feminicidas está en prisión.

Agregó que en lo que va de la pandemia se han incrementado 16% las denuncias por violencia intrafamiliar.