¿Qué hacer y qué no al realizar actividades acuáticas?

La Coordinación Estatal de Protección Civil emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes durante visitas a balnearios, ante el auge de esta actividad que se registra durante el periodo de asueto de Semana Santa y Semana de Pascua.

Entre las recomendaciones pidió a la ciudadanía no ingresar al agua hasta después de dos horas de haber ingerido alimentos, revisar la profundidad de la alberca antes de introducirse, localizar al personal salvavidas, salidas de emergencia, extintores y botiquines de primeros auxilios.

Nunca dejar sin vigilancia a sus hijos e hijas, no ingresar a cuerpos de agua en parajes naturales a menos que específicamente se indique que se pueden llevar a cabo actividades acuáticas.

En caso de realizar paseos en lancha, kayak o algún otro tipo de embarcación, exigir al prestador de servicio casco y chaleco salvavidas, así como la asesoría para el adecuado uso del equipo y recomendaciones para llevar a cabo la actividad.

La dependencia estatal informó que la mayoría de los accidentes y muertes por ahogamiento se presentan en lugares que no son aptos para el nado, por ejemplo, las presas y ojos de agua en donde no está perfectamente señalizada la profundidad, donde puede haber corrientes, ramas en el fondo y se carece de personal salvavidas, por lo cual conminó a la ciudadanía a no realizar actividades al interior de estos cuerpos de agua.