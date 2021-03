Que los ciudadanos puedan tener armas en sus casas, la primera propuesta de campaña de Esper

Además de anunciar que buscará que haya patrullas ecológicas, Adrián Esper Cárdenas, candidato a gobernador por el Partido Encuentro Solidario (PES), señaló en el inicio de su campaña proselitista, que está a favor de los ciudadanos pueden tener un arma de fuego en su hogar, a fin de defenderse de la delincuencia.

"Si alguien quiere entrar a tu casa, llevarse a tu niño o violar a tu hija, pues le puedas disparar en la cara", planteó.

Al tomar la palabra en un mitin realizado en la colonia Ciudad 2000, al oriente de la capital potosina, señaló que su esquema de promoción será el "más inteligente" en la historia de San Luis Potosí, porque propondrá un plan diferente al "PRIAN" y otros partidos políticos.

En su discurso, dijo que no ha recibido amenazas de ningún tipo, pues no "está metido en nada malo", no tiene problemas con grupos delincuenciales y se lleva bien con todos los funcionarios municipales y estatales.

"Estoy a favor de la legalización de las drogas, o sea, yo pienso que el problema de inseguridad en el país no debe ser la guerra contra el narco (...) yo estoy en contra de que se metan a la casa de alguien, que te bajen de tu carro; que te maten", expresó.

El alcalde con licencia de Ciudad Valles, estuvo acompañado por la dirigencia estatal y aspirantes a diferentes postulación de elección popular.