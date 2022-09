¿Qué pasó con el escultor potosino creador del "Benito alien"?

A-AA+

Amado Montalvo es un artesano potosino famoso por realizar bustos de personajes históricos de México con características muy peculiares como la del expresidente Benito Juárez, develada en el municipio de San Antonio, en San Luis Potosí.

Las obras del escultor se convirtieron en tendencia en las redes sociales y además de hacerlos memes, recibieron nombres como ´Benito alien´ o ´AMLO con paperas´

Montalvo jamás imaginó que su nombre fuera conocido en el país y hace tres años fue uno de los personajes más polémicos y conocidos en Twitter.

¿Quién es Amado Montalvo?

Al convertirse en tendencia, el potosino fue entrevistado por medios de comunicación para hablar un poco de su experiencia en las artes plásticas.

El originario de la comunidad de Escalerillas en la capital potosina, señaló que forma parte de una familia de labradores de cantera, quienes desde hace varias generaciones se mantienen de este oficio.

En su caso quiso dedicarse a hacer bustos o trabajar en elaborar rostros de personas de la comunidad o de otros puntos del estado.

Su fama en la entidad trascendió, fue así como el Ayuntamiento de San Antonio lo buscó para encargarle el busto de Benito Juárez.

Sin embargo, no cuenta con estudios o algún tipo de formación en artes plásticas o escultura como tal y todo ha sido de forma autodidacta.

Le comentó a El Universal que aprendió por las técnicas de su padre o de otros cantereros que existen en la comunidad.

Un aspecto importante fue que luego de entregar un busto de Mario Moreno "Cantinflas", instalado en la ex Hacienda "El Detalle", en Ciudad Valles, informó que ya no daría entrevistas y se mantendría alejado de la vida pública.

La promesa la mantiene y a tres años de hacerse viral por los bustos de cantera jamás volvió a hablar sobre su trabajo o abordó algo respecto a los memes de sus obras.

Amado Montalvo Salazar se concentra en sus figuras de cantera y reside en su natal Escalerillas.

Los bustos polémicos del figurero potosino

Sin duda el busto más polémico fue el del Benemérito de las Américas. Esta obra se entregó para conmemorar el 203 aniversario del natalicio de Benito Juárez García.

Los usuarios de las redes sociales consideraron esta figura como algo fuera de este mundo.

Sin embargo, Montalvo la volvió hacer unos días después. El figurero entregó un busto del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

La obra se develó en Ciudad Valles y sobresalieron los rasgos caricaturescos de la interpretación.

En abril del 2019 su última figura que salió a la luz fue la del cómico Cantinflas.

La persona que contrató a Amado Montalvo fue la delegada de El Pujal, Laura González Izaguirre, quien señaló estar contenta por tener un busto del potosino.

Se develó el 20 de abril de 2019 para conmemorar el 25 aniversario luctuoso de Mario Moreno.