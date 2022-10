Quien señala está obligado a probar, responde Daniel Acosta a la Arquidiócesis tras señalamientos por muerte de Camila

Quien señala está obligado a probar, porque el Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo contaba con todo el equipo para trabajar, aseguró el titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Daniel Acosta Díaz de León.

El miércoles, el vocero del Arzobispado, Tomás Cruz Perales consideró que los médicos detenidos por la muerte de Camila eran "chivos expiatorios", pues quien debería tener todo el instrumental para valorar a los pacientes y proporcionarles atención es el sistema de salud.

"Todo se hace en supuestos y nadie me ha señalado con precisión qué es lo que falta... y si me dicen que faltaban monitores, no es cierto; si se habla de que faltaba un equipo de rayos x, tampoco es cierto; si faltaba un laboratorio tampoco es cierto, y por eso, quien señala, está obligado a probar".

Comentó que dentro de la investigación por el caso de la niña fallecida en Salinas de Hidalgo, lleva implícita la responsabilidad de la institución.

Sin embargo, para un hospital básico comunitario, juzgó que contaba con el equipo necesario.

Admitió no tener acceso las actuaciones del Servicio Médico Legal, para el caso de los dictámenes de la niña Camila Roxana, y mucho menos a los datos que den cuenta de los avances de la carpeta de investigación.

Informó que de hecho él no quiere irse porque con eso interrumpiría o afectaría el proceso, en el que finalmente deberán deslindar responsabilidades.