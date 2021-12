Quienes no alcanzaron candidaturas en el PAN se sintieron agraviados, dice Aguilar a horas de concluir su gestión

A unas horas de concluir su encargo, Juan Francisco Aguilar Hernández, presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), sostuvo que siempre pugnó por la unidad, no estableció decisiones unilaterales y aunque se dio la salida de militantes importantes, "en lo absoluto tiene que ver con un tema de actual dirigencia".

Señaló que debido a que no todos alcanzaron candidaturas, distintos militantes se sintieron agraviados, no obstante, debe haber disciplina y "saber jugar en equipo".

"Siempre he sido una persona autocrítica, y en ese sentido estoy consciente de hubo cosas que faltaron de hacer. No es una justificación. Creo yo que entre la pandemia que el mundo atravesó de que nos tuvimos que guardar, pues obviamente, en el proyecto del plan de trabajo que se presentó al inicio de mi gestión, pues tuvo que parar y no se pudo cumplir con ciertas metas", justificó.

Después de votar en la casilla del jardín de San Miguelito dentro de la elección panista, refirió que las puertas del instituto siempre han estado abiertas para quienes desean ingresar o salir.

Por lo tanto, admitió que la salida de diferentes perfiles importantes "es algo que no se puede tapar con un solo dedo", sin embargo, atajó que no se relacionó por su labor como dirigente. "Es de que ya no compartieron la doctrina de Acción Nacional", asumió.