Quieren forjar Clúster Minero en San Luis Potosí
El proyecto fue presentado ante el Consejo Técnico Consultivo de Minería
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) encabezó la reunión del Consejo Técnico Consultivo de Minería, en la que se presentó el proyecto para la conformación de un Clúster Minero en San Luis Potosí.
De acuerdo con la dependencia, el objetivo del organismo es articular la colaboración entre empresas del sector, proveedores locales y el ámbito académico, con la finalidad de fortalecer la competitividad y la innovación de la industria minera en el estado.
Denuncian "huachicol minero" para construir libramiento Ventura-El Peyote
El robo de materiales en Villa Hidalgo afectó el patrimonio de ejidatarios dueños de los terrenos, dicen senadores
Durante la sesión, el titular de Sedeco, Jesús Salvador González Martínez, expuso los alcances generales del proyecto y señaló que el esquema busca consolidar un modelo de coordinación entre los distintos actores vinculados a la actividad minera.
En el encuentro también se presentó el concepto "Minería Siglo XXI", a cargo del especialista Lino Larraga Rodríguez, donde se abordaron temas relacionados con prácticas sustentables, digitalización y esquemas colaborativos dentro del sector.
Al cierre de la reunión, se informó que el proyecto del Clúster Minero continuará en fase técnica durante los próximos meses, como parte del proceso para su eventual consolidación como un organismo de apoyo al desarrollo económico de la industria minera en San Luis Potosí.
