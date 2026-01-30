R. Gallardo C. enchula la Col. Providencia

Como parte del rescate de 200 colonias de la zona metropolitana, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona llevó el programa "Enchúlame la Colonia" a Providencia, al oriente de la capital, una zona que durante años permaneció con calles seriamente deterioradas, falta de iluminación y problemas de seguridad y que hoy inició su remozamiento para mejorar la calidad de vida de las familias.

En un ambiente de fiesta ciudadana, el gobernador destacó que distintas dependencias estatales realizan labores de bacheo, pavimentación, pintura, limpieza, poda de árboles, rehabilitación de áreas verdes y modernización del alumbrado público y, además recordó que el gobierno estatal realiza obras estratégicas de impacto en la zona como las laterales de la carretera 57 y el puente de Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas.

Ricardo Gallardo dijo que este programa atiende el rezago histórico en servicios básicos, y busca rescatar colonias completas para dejarlas en buenas condiciones de manera permanente confirmando el cambio que se vive y se siente en el estado en beneficio de las familias capitalinas. Finalmente, en materia de seguridad, el gobernador anunció el reforzamiento de los patrullajes de la Guardia Civil Estatal en la colonia Providencia y zonas aledañas, con operativos permanentes para prevenir robos y conductas delictivas, garantizando tranquilidad a las familias.