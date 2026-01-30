logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

R. Gallardo C. enchula la Col. Providencia

Arriba con cuadrillas de bacheo, alumbrado público, remozamiento urbano y pipas de agua

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
R. Gallardo C. enchula la Col. Providencia

Como parte del rescate de 200 colonias de la zona metropolitana, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona llevó el programa "Enchúlame la Colonia" a Providencia, al oriente de la capital, una zona que durante años permaneció con calles seriamente deterioradas, falta de iluminación y problemas de seguridad y que hoy inició su remozamiento para mejorar la calidad de vida de las familias.

En un ambiente de fiesta ciudadana, el gobernador destacó que distintas dependencias estatales realizan labores de bacheo, pavimentación, pintura, limpieza, poda de árboles, rehabilitación de áreas verdes y modernización del alumbrado público y, además recordó que el gobierno estatal realiza obras estratégicas de impacto en la zona como las laterales de la carretera 57 y el puente de Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas.

Ricardo Gallardo dijo que este programa atiende el rezago histórico en servicios básicos, y busca rescatar colonias completas para dejarlas en buenas condiciones de manera permanente confirmando el cambio que se vive y se siente en el estado en beneficio de las familias capitalinas. Finalmente, en materia de seguridad, el gobernador anunció el reforzamiento de los patrullajes de la Guardia Civil Estatal en la colonia Providencia y zonas aledañas, con operativos permanentes para prevenir robos y conductas delictivas, garantizando tranquilidad a las familias.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias
    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

    Pese a suministro de El Realito, la CEA lleva agua a colonias

    SLP

    Rubén Pacheco

    Avalan cobro por las placas mundialistas
    Avalan cobro por las placas mundialistas

    Avalan cobro por las placas mundialistas

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Implicará un pago de 500 pesos, pero cargos adicionales, si es que el auto no está al corriente

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco
    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

    Producción de Nissan en Aguascalientes beneficiará a SLP: Sedeco

    SLP

    Martín Rodríguez

    Hay mucho margen de negociación para atraer las empresas de proveeduría, aseguró González Martínez

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena
    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

    En SLP, ninguna alianza está definida: Morena

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones, señaló Rita Ozalia Rodríguez