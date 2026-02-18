logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CASA XOLÓ

Fotogalería

CASA XOLÓ

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

R. Gallardo C. y Volaris presentan 5 nuevos vuelos

El Gobernador y directivos de la aerolínea anunciaron las nuevas rutas de San Luis Potosí

Por Redacción

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
R. Gallardo C. y Volaris presentan 5 nuevos vuelos

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, presentó las cinco nuevas rutas nacionales e internacionales de la aerolínea Volaris que conectarán a San Luis Potosí con Monterrey, Guadalajara, Puebla, Puerto Vallarta y Chicago, Estados Unidos, lo que impulsará la conectividad sin límites, el turismo, facilitará los vínculos comerciales y fortalecerá el dinamismo de la entidad.

En el Centro de Negocios Potosí, acompañado de directivos de la aerolínea, el gobernador destacó que estas rutas confirman el cambio que se vive en San Luis Potosí, un momento histórico en proyección y confianza, consolidándose como un punto de partida de movilidad, al resaltar que el estado ha logrado captar más de 8 mil 500 millones de dólares en inversión extranjera.

Ricardo Gallardo destacó que estas nuevas rutas responden a la creciente demanda del mercado y posicionan a San Luis Potosí como un hub aéreo competitivo y dinámico, y se suman a los vuelos recientemente anunciados hacia el AIFA de la Ciudad de México y Monterrey de Viva Aerobus y las anunciadas el año pasado a Dallas, Houston y San Antonio, Texas.

Dionisio Arturo Pérez, Vicepresidente de Sostenibilidad y Desarrollo Corporativo de Volaris, destacó que San Luis Potosí es uno de los polos industriales más importantes del país y un mercado natural para la conectividad aérea, por lo que estas rutas detonarán mayor inversión, turismo y competitividad regional.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne
    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    Arzobispo propone caridad en lugar de abstinencia de carne

    SLP

    Martín Rodríguez

    El arzobispo de San Luis Potosí destaca la importancia de la caridad y el servicio más allá de la abstinencia tradicional.

    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos
    Clausuran asilo La Aldea de los Abuelos

    Clausuran asilo "La Aldea de los Abuelos"

    SLP

    Pulso Online

    La Coordinación Estatal de Protección Civil detectó fallas graves en el asilo "La Aldea de los Abuelos".

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash
    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto Splash

    Formalizan solicitud para comité de seguimiento al proyecto "Splash"

    SLP

    Redacción

    Fue dirigida por Cambio de Ruta a la Segam, la Seduvop, la dirección de los Parques Tangamanga y al gobernador

    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro
    Alcaldía hace limpia de espacios invadidos en zona centro

    Alcaldía hace "limpia" de espacios invadidos en zona centro

    SLP

    Pulso Online

    Comercio y la SSPC realizaron el retiro de estructuras, lonas, vehículos y diversos objetos en vía pública