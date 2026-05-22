R. Gallardo impulsa la movilidad en Cárdenas con obras

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, en intensa gira de trabajo por la Zona Media, inició la rehabilitación integral de la calle Miguel Barragán en Cárdenas, obra que fortalecerá la movilidad y seguridad vial del municipio.

Entre el entusiasmo y respaldo de las familias cardenenses, el gobernador Ricardo Gallardo destacó que esta importante vialidad tendrá una pavimentación de más de 4 mil metros cuadrados con concreto hidráulico, garantizando mayor durabilidad y una circulación más segura en beneficio de habitantes y visitantes, además de consolidarse como un acceso estratégico para el desarrollo del municipio.

De igual forma, el gobernador de San Luis Potosí anunció obras de infraestructura educativa en Cárdenas, comenzando con el tumbado y construcción total de la Escuela Primaria "Benito Juárez", así como la construcción de una nueva cancha deportiva en el CBTIS 185, acciones que respaldarán el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Finalmente, Ricardo Gallardo destacó que además de infraestructura vial y educativa, el Gobierno del Estado continúa fortaleciendo los servicios básicos municipales, la seguridad alimentaria y la seguridad pública, mediante la entrega de nuevas patrullas y programas que permiten mejorar la atención a la ciudadanía y garantizar su bienestar social.

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