Ramírez Konishi, en contra de reducir sueldo a diputados

El problema de austeridad o de generar recursos, no está en que 27 congresistas se reduzcan el sueldo, sostuvo Héctor Mauricio Ramírez Konishi, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sin embargo, atajó "entendemos que somos un referente, eso sí, pero no podemos perder de vista que seremos un referente en esa parte, pero no es la solución".

En entrevista, dijo que cada uno de las y los 27 congresistas decide si está de acuerdo en reducir el salario -que actualmente es de 104 mil 500 pesos- , pues las circunstancias son diferentes, por ejemplo, quienes provienen del interior del estado a diferencia de quienes radican en la capital.

Defendió que desde la LXII Legislatura, el Poder Legislativo de San Luis Potosí ya aplica medidas austeras, pues en los tres años de labor ahorró más de 22 millones de pesos, monto que devolvió a la Secretaría de Finanzas (Sefin).

Presumió que el presupuesto para el ejercicio 2021, aún con la pandemia de la Covid-19, el Legislativo redujo 10 por ciento todos los gastos de los distintos capítulos y se congelaron incrementos en todas las áreas.

"Yo creo que el dinero que uno gana como diputado debe ser medible y redituable en función de cómo atiendes a tu gente y a tu distrito. Nunca van a ser suficientes las carencias, siempre hay una necesidad y muchos diputados utilizamos el ingreso que recibimos, no para nosotros, sino gran mayoría se va para mantener una presencia en el distrito", concluyó.

En días anteriores, la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció que próximamente presentará una iniciativa, consistente en reducir 50 por ciento el ingreso de los 27 integrantes de la LXIII Legislatura.