Ratifica el TEPJF sanción al PRI por más de $800 mil

Más de 800 mil pesos le costará al PRI en San Luis Potosí una serie de irregularidades en el manejo de sus recursos. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las sanciones impuestas por el Instituto Nacional Electoral (INE) tras detectar omisiones y operaciones no reportadas en su contabilidad.

La resolución, aprobada por unanimidad bajo la ponencia del magistrado Sergio Díaz Rendón dentro del expediente SM-RAP-1/2026, ratificó el acuerdo INE/CG1523/2025 y estableció multas que en conjunto ascienden a 816 mil 411.89 pesos.

El partido había impugnado el fallo al considerar "indebida" la responsabilidad que se le atribuyó por comprobantes fiscales emitidos por terceros, argumentando que no existía relación contractual ni vínculo directo con los gastos observados.

Sin embargo, la Sala Regional concluyó que el PRI sí recibió los servicios y que omitió reportarlos a la autoridad fiscalizadora. De acuerdo con la sentencia, en la propia contabilidad del partido existían pólizas internas que coincidían con las facturas cuestionadas, lo que debilitó su argumento de desconocimiento y confirmó la omisión deliberada ante la Unidad Técnica de Fiscalización.

La multa más alta, por 581 mil 187.87 pesos, deriva de no haber reportado gastos por 387 mil 458.58 pesos, relacionados con servicios atribuidos a la empresa Consultivo Jiti S.A. de C.V. A ello se suma una segunda sanción por 235 mil 224.02 pesos por la recepción de una aportación considerada ilegal: servicios de audio y pantallas LED prestados en el edificio del Comité Directivo Estatal del PRI, cuyo costo quedó registrado como cuenta por cobrar y, al no liquidarse, fue interpretado como una donación prohibida por la legislación electoral.