Ratifica la Sala Superior del TEPJF validez de la candidatura de Nava

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ratificó hoy como válida la candidatura de Francisco Xavier Nava Palacios, candidato a presidente municipal capitalino por el partido Morena, así como dos integrantes de la planilla.

Ello incluye la postulación de Alfredo Lujambio Cataño, actual alcalde interino de la capital como candidato a primer regidor del Cabildo y de Nayeli Vázquez como segunda síndico.

En sesión ordinaria, el Pleno resolvió por unanimidad ratificar la sentencia de la Sala Regional Monterrey, cuyo fallo fue impugnado mediante un recurso de reconsideración, radicado en el expediente SUP-REC-322-2021 y sus acumulados, por la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN).

Durante la discusión del asunto, las y los magistrados establecieron diferentes motivos, entre otros, que no existen bases para confirmar la militancia; no puede aplicarse el criterio de un candidato militante a uno externo, porque no se puede acreditar con certeza; y no hay una norma secundaria que regule al respecto.