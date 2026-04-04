Reabre Dinoasis en Tangamanga I tras rehabilitación
Parque acuático renovado abre con nueva infraestructura y capacidad para 4 mil personas.
San Luis Potosí, S.L.P.– El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la reapertura del parque acuático Dinoasis, anteriormente conocido como Splash, dentro del Parque Tangamanga I.
El espacio fue renovado con nuevas albercas, toboganes, áreas infantiles, vestidores, baños, zona de alimentos y una planta tratadora de agua. Además, incorpora una temática prehistórica con figuras de dinosaurios.
De acuerdo con el Gobierno estatal, el parque tiene capacidad para recibir hasta 4 mil personas y operará de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas.
El costo de acceso será de 200 pesos para menores y 300 pesos para adultos, recursos que, según se informó, serán destinados al mantenimiento del lugar.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Autoridades señalaron que el sitio busca fortalecer la oferta recreativa y atraer visitantes tanto de San Luis Potosí como de estados vecinos.
no te pierdas estas noticias
Reabre Dinoasis en Tangamanga I tras rehabilitación
Redacción
Parque acuático renovado abre con nueva infraestructura y capacidad para 4 mil personas.
