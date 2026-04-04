"Cristo aún sufre"

"Cristo aún sufre"

Reabre Dinoasis en Tangamanga I tras rehabilitación

Parque acuático renovado abre con nueva infraestructura y capacidad para 4 mil personas.

Por Redacción

Abril 04, 2026 12:42 p.m.
San Luis Potosí, S.L.P.– El gobernador Ricardo Gallardo Cardona encabezó la reapertura del parque acuático Dinoasis, anteriormente conocido como Splash, dentro del Parque Tangamanga I.

El espacio fue renovado con nuevas albercas, toboganes, áreas infantiles, vestidores, baños, zona de alimentos y una planta tratadora de agua. Además, incorpora una temática prehistórica con figuras de dinosaurios.

De acuerdo con el Gobierno estatal, el parque tiene capacidad para recibir hasta 4 mil personas y operará de martes a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

El costo de acceso será de 200 pesos para menores y 300 pesos para adultos, recursos que, según se informó, serán destinados al mantenimiento del lugar.

Autoridades señalaron que el sitio busca fortalecer la oferta recreativa y atraer visitantes tanto de San Luis Potosí como de estados vecinos.

Dinoasis abre; refuerzan seguridad
Dinoasis abre; refuerzan seguridad

Dinoasis abre; refuerzan seguridad

SLP

Samuel Moreno

Coordinan seguridad con Guardia Civil y guardaparques

Gallardo minimiza deportaciones en SLP
Gallardo minimiza deportaciones en SLP

Gallardo minimiza deportaciones en SLP

SLP

Samuel Moreno

Afirma que solo hay registro de 60 retornos frente a estimaciones de miles

Advierten crisis de agua en SLP hacia 2050 por falta de acción
Advierten crisis de agua en SLP hacia 2050 por falta de acción

Advierten crisis de agua en SLP hacia 2050 por falta de acción

SLP

Ana Paula Vázquez

Falta de acción ha frenado plan hídrico desde 2023, advierte Consejo Estatal Hídrico.