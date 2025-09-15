logo pulso
Reabren salida de Salvador Nava hacia Mariano Jiménez

El Ayuntamiento de la capital anuncio la reapertura de la lateral a un costado del parque Tangamanga

Por Redacción

Septiembre 15, 2025 01:13 p.m.
A
La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de la capital, encabezada por Enrique Galindo Ceballos, informó que desde la 1:00 de la tarde de este lunes quedó liberada la circulación en la salida de los carriles centrales de la avenida Salvador Nava hacia Mariano Jiménez.

La obra inició en julio y era una demanda constante de la ciudadanía, debido al intenso tráfico vehicular en ese punto de San Luis Potosí, capital.

Los trabajos continúan en el tramo de Tatanacho, justo antes de la gasa de salida, donde se realizan ajustes finales. Además, en las próximas semanas se llevará a cabo la pintura vial, con el fin de mejorar visibilidad y seguridad.

El Ayuntamiento capitalino exhorta a los automovilistas a conducir con precaución mientras se concluyen todas las intervenciones programadas.

