Reabrirán base de Cruz Roja en Zona Industrial

La atención a emergencias en la Zona Industrial de San Luis Potosí será reforzada con la reapertura de una base de atención prehospitalaria de la Cruz Roja, informó la Secretaría de Salud estatal.

La base permitirá mejorar los tiempos de respuesta ante accidentes y urgencias médicas en la Carretera 57, el corredor industrial, la Carretera Federal 37 hacia Villa de Reyes y el municipio de Villa de Pozos, una de las zonas con mayor flujo vehicular del estado.

De acuerdo con la dependencia, ya se definieron los últimos detalles para la operación de la base, que contará con dos ambulancias entregadas en comodato a la Cruz Roja Delegación San Luis Potosí. Estas unidades estarán destinadas de manera permanente a la atención prehospitalaria en la zona.

LEA TAMBIÉN Gallardo arranca rehabilitación de laterales de la ´57 Puso en marcha la reconstrucción de 12 Km. del Circuito Potosí al Eje 128 de la Zona Industrial

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El proyecto cuenta con el apoyo de los ayuntamientos de Villa de Reyes y Villa de Pozos, cuya participación permitirá ampliar la cobertura y la capacidad de respuesta ante percances viales y emergencias médicas.

De manera paralela, se informó que se instalarán módulos de vacunación en la Universidad de la Cruz Roja, como parte de una estrategia para ampliar la cobertura de inmunización en la zona metropolitana.