Reacomodan a Enrique Ortiz en Finanzas de Congreso

Enrique Ortiz Hernández tomó protesta como Coordinador de Finanzas del Congreso del Estado el día de hoy en Sesión Ordinaria. La propuesta para designarlo vino por parte de Morena.

El suplente del panista Marcelino Rivera Hernández, que tomó su puesto durante las primeras tres semanas de la LXIV Legislatura, fue ratificado en el mismo cargo que ejerció de 2021 a 2024, a propuesta del PAN, partido en el que milita.

"En ese caso a Morena le tocó ahora encabezar la Coordinación de Finanzas y es una propuesta de ellos. Enrique Ortiz ya había sido propuesta del PAN, porque finalmente había sido tesorero del PAN y Coordinador de Finanzas. Creo que le va a ir bien al Congreso, pero eso no tienen nada que ver con el tema político", comentó e panista Rubén Guajardo Barrera.

Señaló que desconoce si Enrique Ortiz ya no milita oficialmente en el PAN. Hasta la semana pasada, la dirigente estatal del blanquiazul informó que todavía no presentaba una renuncia y que tendría una reunión con él para dialogar la situación que se dio con respecto a la toma de protesta de Marcelino Rivera.

Se sometió a votación del Pleno la elección de Ortíz Hernández como titular de Finanzas, obteniendo 24 votos a favor, 2 votos en contra y 0 abstenciones.