Reactiva Interapas pozo del Fracc. Españita

El arreglo finalizó este miércoles; el servicio de agua se regularizará en próximas horas

Por Samuel Moreno

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Reactiva Interapas pozo del Fracc. Españita

El organismo operador Interapas reactivó el pozo que abastece al fraccionamiento Españita, al sur de la capital potosina, luego de concluir la sustitución del equipo de bombeo que mantenía suspendido el suministro en la zona.

De acuerdo con la Dirección de Operación y Mantenimiento, la rehabilitación finalizó la tarde de este miércoles, por lo que el servicio de agua potable comenzará a regularizarse de forma paulatina en las próximas horas.

El organismo señaló que este tipo de intervenciones se realizan con recursos propios, en medio de presiones operativas por fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica de la ciudad.

Asimismo, reiteró el llamado a los usuarios a mantener al corriente el pago de agua y drenaje, al advertir que dichos ingresos son clave para sostener la operación, mantenimiento y reparación de pozos y redes de distribución.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La reactivación del pozo ocurre en un contexto de intermitencias constantes en distintas colonias de la zona metropolitana.

