Reafirma Nava Palacios que no dará ventaja a los grupos corruptos

El candidato ciudadano a la Alcaldía de esta capital, Xavier Nava Palacios, declaró en el fraccionamiento Plan Ponciano Arriaga, que no se bajará la guardia para evitar que otros grupos saquen ventaja, "porque la gente quiere un proyecto democrático con más obras, puesto que aún hay mucho por hacer y por eso regresamos y con mayor fuerza con el acelerador a fondo".

Además de las obras, se ampliarán los esquemas de apoyo para quienes más lo necesitan, es decir se seguirá invirtiendo en la gente con diversas acciones sin clientelismo político, "y como prueba de las obras que está por iniciar es la modernización de avenida Pánfilo Natera y el colector pluvial en esta zona, además de más espacios recreativos y deportivos y de iluminar completo el periférico norte".

Más tarde en Tierra Blanca, Nava Palacios pidió estar al tanto de la compra de votos, "así que no se dejen engañar porque hoy sí hay motivos para encabezar este proyecto honesto y ganador junto a Ustedes sin presiones de ningún tipo ya que queremos gobernar y trabajar de la mano con la ciudadanía no como los políticos chafas que no conocen el Municipio".

Reconoció que Tierra Blanca necesita mayores inversiones y más obras en agua, drenaje y electrificaciones, además de mejoras en planteles escolares, "y aunque se han entregado ya varias pavimentaciones y drenajes, además de apoyos a través de Son de Paz y De Piso a Techo, no vamos a parar ahí, pero necesitamos que nos apoyen y voten por las candidatas y candidatos de Morena".

Para finalizar, en la colonia Satélite, el candidato ciudadano restituido destacó que estos recorridos "nos ha permitido reafirmar un rostro más cercano a Ustedes para generar un vínculo más fuerte ya que para eso es la función pública, no para enriquecerte a costa de quitarle a la ciudadanía, eso no se vale y no lo permitiremos nunca más".

Nava Palacios invitó a la población a consolidar una gran alianza por la ciudad, para mantener una continuidad en el Municipio, y pese a la sentencia ilegal que impuso el Tribunal Electoral Estatal, afortunadamente nos regresaron la candidatura y en el resto de la campaña hay que meterle alma y corazón para mantener el rumbo de la ciudad. Estamos en sus manos y confiamos en Ustedes".