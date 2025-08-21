logo pulso
Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

SLP

Realizan Feria del Empleo para Juventudes en Soledad

Se ofrecieron cerca de 400 vacantes en distintas áreas laborales

Por Flor Martínez

Agosto 21, 2025 03:01 p.m.
A
Este jueves se lleva a cabo en la plaza principal de Soledad, la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2025, en la que participan alrededor de 25 empresas de los sectores industrial, automotriz, de servicios, comercial, entre otros.

De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dependencias encargadas de la organización, las compañías participantes ofrecieron cerca de 400 vacantes en distintas áreas laborales.

Entre las empresas presentes destacaron Canels, Grupo SSIA, Mobil, Prosegaci y Grupo Femsa, además de instituciones educativas como el Conalep y el Cecati, que también dieron a conocer su oferta académica.

Las oportunidades de empleo incluyeron puestos para profesionistas, técnicos, administrativos y operativos, en áreas como logística, atención al cliente, servicios, mantenimiento, refrigeración, seguridad y administración, entre otras.

SLP

Flor Martínez

Se ofrecieron cerca de 400 vacantes en distintas áreas laborales

