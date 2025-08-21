Realizan Feria del Empleo para Juventudes en Soledad

Este jueves se lleva a cabo en la plaza principal de Soledad, la Feria Nacional del Empleo para las Juventudes 2025, en la que participan alrededor de 25 empresas de los sectores industrial, automotriz, de servicios, comercial, entre otros.

De acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), dependencias encargadas de la organización, las compañías participantes ofrecieron cerca de 400 vacantes en distintas áreas laborales.

Entre las empresas presentes destacaron Canels, Grupo SSIA, Mobil, Prosegaci y Grupo Femsa, además de instituciones educativas como el Conalep y el Cecati, que también dieron a conocer su oferta académica.

Las oportunidades de empleo incluyeron puestos para profesionistas, técnicos, administrativos y operativos, en áreas como logística, atención al cliente, servicios, mantenimiento, refrigeración, seguridad y administración, entre otras.

