Realizan operativo tras denuncias de extorsión en Valles

Obligan a comerciantes a vender diversa mercancía, según las denuncias

Por Huasteca Hoy

Septiembre 15, 2025 04:26 p.m.
A
Realizan operativo tras denuncias de extorsión en Valles

CIUDAD VALLES.- Extorsionadores han intentado obligar a comerciantes a vender su mercancía, de acuerdo a lo admitido por autoridades municipales. 

Este lunes, un grupo de policías, encabezados por el director de Seguridad Pública, José Juan Herrera Sierra y el director de Comercio, Mario Reyes Garza, realizaron un operativo de visita a locatarios del mercado y de negocios de la zona centro, luego de que se quejaron mediante redes sociales de que un grupo de personas han querido extorsionarlos.

Según la denuncia, les piden que vendan productos que no corresponden a su giro o que no forman parte de su proveeduría.

La Dirección de Seguridad Pública informó que, tras las pláticas, habría intervención de las autoridades correspondientes para atender sus demandas

Abren circulación en lateral de Salvador Nava a Mariano Jiménez
Abren circulación en lateral de Salvador Nava a Mariano Jiménez

Abren circulación en lateral de Salvador Nava a Mariano Jiménez

SLP

Pulso Online

Los trabajos en el tramo de la "diagonal" hacia Tatanacho continúan

Reabren salida de Salvador Nava hacia Mariano Jiménez
Reabren salida de Salvador Nava hacia Mariano Jiménez

Reabren salida de Salvador Nava hacia Mariano Jiménez

SLP

Redacción

El Ayuntamiento de la capital anuncio la reapertura de la lateral a un costado del parque Tangamanga

Vigilarán 170 policías ceremonia del grito en Soledad
Vigilarán 170 policías ceremonia del grito en Soledad

Vigilarán 170 policías ceremonia del grito en Soledad

SLP

Flor Martínez