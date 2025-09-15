Realizan operativo tras denuncias de extorsión en Valles

CIUDAD VALLES.- Extorsionadores han intentado obligar a comerciantes a vender su mercancía, de acuerdo a lo admitido por autoridades municipales.

Este lunes, un grupo de policías, encabezados por el director de Seguridad Pública, José Juan Herrera Sierra y el director de Comercio, Mario Reyes Garza, realizaron un operativo de visita a locatarios del mercado y de negocios de la zona centro, luego de que se quejaron mediante redes sociales de que un grupo de personas han querido extorsionarlos.

Según la denuncia, les piden que vendan productos que no corresponden a su giro o que no forman parte de su proveeduría.

La Dirección de Seguridad Pública informó que, tras las pláticas, habría intervención de las autoridades correspondientes para atender sus demandas.

