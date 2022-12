Realizarán jornada de vacunación contra Virus del Papiloma Humano

Este sábado 10 de diciembre se vacunará en la Capital y el municipios de Soledad de Graciano Sánchez a niñas de 12 a 14 años contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en un horario de 10 de la mañana a cinco de la tarde y es indispensable acudir en compañía de una persona adulta, llevar CURP y cartilla de vacunación, indicó la jefa del Departamento de Vacunología de los Servicios de Salud en el Estado, Esmeralda Vanegas Santana.

Mencionó que la vacunación contra VPH se realizó este año del 21 de noviembre al 9 de diciembre en todo el Estado en Escuelas Secundarias para niñas de primero y segundo grado, en centros de salud para niñas no escolarizadas de 13 y 14 años y para mujeres cis y trans de 11 a 49 años que viven con VIH; y que está jornada es extraordinaria y está dirigida a todas las niñas de 12 a 14 años.

La vacunación se realizará con el apoyo del personal de enfermería de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 en el centro de salud Juan H. Sánchez ubicado en Calzada de Guadalupe No. 530 en la capital y en la Unidad de Medicina Familiar de Soledad que se encuentra en Av. Libertad No. 235 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

La enfermera explicó que la infección del Virus del Papiloma Humano (VPH) es considerada la infección de transmisión sexual más frecuente y afecta a más de la mitad de las mujeres y hombres sexualmente activos en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, dijo, la enfermedad se cursa de manera asintomática, transitoria o desaparece sin tratamiento pero también se generan neoplasias malignas por una infección crónica del VPH generalmente diez o más años después de la infección.

El VPH se clasifica como de bajo o alto riesgo de acuerdo con su asociación epidemiológica, hasta ahora son 16 tipos del virus de alto riesgo para cáncer de cuello de útero, la vacuna que se aplica actualmente es cuadrivalente, ofreciendo una protección eficaz hasta en un 90 por ciento contra los cánceres relacionados a está infección. La vacuna se aplica en niñas con la finalidad de contribuir a una reducción de la incidencia de infecciones por este virus en mujeres al aplicar el biológico previamente al inicio de la vida sexual activa.