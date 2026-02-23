logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Reanudan rutas terrestres a Jalisco

Incidentes con camiones incinerados en Lagos de Moreno motivaron la suspensión temporal del servicio por seguridad

Por Martín Rodríguez

Febrero 23, 2026 01:22 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

Luego de más de 24 horas de suspensión de corridas, este lunes a la 1 de la tarde, todas las líneas de transporte foráneo normalizaron sus salidas desde San Luis Potosí al Estado de Jalisco.

De manera simultánea, las líneas desde Guadalajara hacen lo propio con dirección a la capital potosina.

Según el último reporte del Centro SCT, las líneas pararon servicio por seguridad y luego de que se presentó una serie de incidentes que incluyeron camiones incinerados en la carretera de cuota de Lagos de Moreno.

Precisan que con independencia de la salida de rutas, no hay reportes de pérdidas ni daños mayores en vehículos a San Luis Potosí.

Sin embargo, y según el reporte de las áreas de inspección federal, en la Terminal Terrestre Potosina (TTP) comenzó ya de nuevo la venta de boletos, para los pasajeros que se dirijan a Guadalajara, Manzanillo o Puerto Vallarta.

De manera paralela, a nivel local, hay reporte de personas varadas en Jalisco, que solo esperaban el reinicio de las rutas desde Puerto Vallarta, Lagos de Moreno, Guadalajara y las líneas de segunda clase. De hecho, se tiene la seguridad de que reanudarán su viaje en el transcurso de este lunes.

Mantiene GCE blindaje en límites con Guanajuato y Jalisco

"Seguimos en coordinación puntual con las fuerzas federales", informó el gobernador Ricardo Gallardo

