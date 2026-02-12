Reaparecen seis perros comunitarios desaparecidos en SNM

La asociación civil 'Casa de Lili' informó que seis de los 12 perros comunitarios reportados como desaparecidos en días recientes reaparecieron de manera sorpresiva, lo que refuerza la sospecha de que terceras personas intervinieron en el traslado de los animales que habitaban las casitas instaladas en la zona de Walmart Salvador Nava, donde voluntarios les brindaban alimento y cuidados.

En entrevista, Claudia Olmos, líder de la organización dedicada a la defensa de los derechos de los animales, explicó que la mitad de la manada apareció un día después de que se hiciera pública la denuncia, situación que resulta inusual debido a que algunos de los perros presentan heridas que les impiden desplazarse por sí mismos.

"Hay dos perritos que están heridos y no se pueden mover, no se han movido de ahí, entonces alguien los tuvo que haber llevado", señaló.

La activista detalló que antes de hacer la publicación, integrantes de Casa de Lili recorrieron distintos puntos de la ciudad para descartar que los perros se hubieran integrado a otras manadas, lo cual fue descartado. Añadió que los animales tenían años en el mismo sitio sin desplazarse, por lo que consideró poco probable que se tratara de un movimiento espontáneo.

Olmos también lamentó que hasta el momento no haya respuesta formal por parte de Walmart, Sam´s y McDonald´s, establecimientos que cuentan con cámaras de videovigilancia cercanas al área, especialmente la tienda Walmart. Precisó que la solicitud de revisión fue hecha por escrito, con la expectativa de obtener una respuesta a más tardar este jueves, a fin de agilizar la investigación.

Finalmente, la representante de Casa de Lili confió en que las empresas puedan actuar de manera empática y colaborativa para esclarecer lo ocurrido, ya que acudir directamente a la Fiscalía podría prolongar el proceso. "El problema está y urge saber qué pasó", concluyó, al tiempo que pidió apoyo ciudadano para dar seguimiento al caso.