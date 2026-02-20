logo pulso
Rechaza CEGAIP más de 12 mil recursos de revisión en 5 años

Ciudadanos Observando consideró que varias de las quejas eran procedentes

Por Ana Paula Vázquez

Febrero 20, 2026 03:59 p.m.
Más de 12 mil recursos de revisión han sido rechazados por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) entre 2020 y 2025, de acuerdo con cifras difundidas por la organización Ciudadanos Observando.

Tan solo en 2024 se desecharon 2 mil 665 solicitudes; en 2023 fueron mil 825; en 2022, 2 mil 352; en 2021, mil 539; y en 2020, 2 mil 539.

El recurso de revisión es el mecanismo legal al que puede acudir cualquier persona cuando una autoridad responde de manera incompleta, incorrecta, ilegible o evasiva a una solicitud de información presentada por la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), correo electrónico o por escrito.

La CEGAIP es el órgano encargado de analizar esos recursos y, en su caso, ordenar a las instituciones que entreguen la información conforme a la ley.

Según los datos dados a conocer por la organización, el año pasado se rechazaron mil 112 solicitudes de transparencia, cifra que representa el nivel más bajo de resoluciones emitidas en el periodo referido. La agrupación consideró que varios de los recursos desechados eran procedentes.

En 2025, las instituciones que acumulan mayor número de quejas son el Ayuntamiento de Santa María del Río, con 57; la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), con 47; el Ayuntamiento de Tierra Nueva, con 41; la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), con 32; y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con 30.

El desempeño de la CEGAIP ocurre en un contexto de transición institucional.

Tras la reforma federal aprobada a finales de 2024 que eliminó al INAI y a otros organismos autónomos, el Congreso de San Luis Potosí mantiene pendiente la armonización local para definir la extinción del órgano garante.

No obstante, la Comisión cuenta con una asignación presupuestal de 25 millones de pesos para el ejercicio 2026, que argumentaban mantener la operación y cubrir el pago de su personal mientras se determina su nuevo estatus jurídico.

