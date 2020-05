Rechaza director de Policía capitalina que estén rebasados por la delincuencia

"Estamos poniendo todo para seguir trabajando y estamos reforzando efectivos se han modificado horarios para tener más personal en ciertas áreas", señaló el director de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia.

Rechazó que la corporación se haya visto rebasada por la inseguridad y afirmó que se sigue trabajando para evitar hechos que pongan en riesgo a los potosinos.

Respecto a las críticas que se han registrado en su contra y las voces que piden su renuncia, señaló: "yo vine a trabajar todos los días y todos los días he trabajado y he puesto todo lo que se tiene que poner para trabajar, la cuestión de las opiniones no es un trabajo mío, mi trabajo es estar en la calle y es en lo que he estado cumpliendo cada día", manifestó.

Señaló que todas las medidas que se tengan que establecer para velar por el bien de los ciudadanos se realizarán.

Afirmó además que desde hoy iniciarán recorridos por diferentes puntos y con diferentes corporaciones para garantizar la seguridad de los potosinos.