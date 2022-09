Rechaza Gallardo que su primer informe se convierta en una pasarela, show o fiesta

No habrá invitados especiales para el primer informe de gobierno de la administración estatal, aseguró el mandatario Ricardo Gallardo Cardona, agregó que este “informe será muy distinto a los anteriores”, pues será de puertas abiertas para la ciudadanía.

Para este lunes esperan la llegada de alrededor de 6 mil personas a las instalaciones del Centro de Convenciones, entre los cuales se encuentran presidentes de las juntas de mejoras de la zona metropolitana, líderes empresariales, representantes de las zonas indígenas, entre otros.

“A ellos es a quienes va dirigido el informe, no a las personalidades, yo no batallaría en poder tener en primera fila muchos artistas, muchos son mis amigos, les puedo hablar y un informe de puros artistas, y pongo a cantar en el himno al que yo quiera o quien en ese momento quiera la gente”, ejemplificó.

Gallardo Cardona reiteró que el informe no se tratará de un show o una fiesta, ya que para ello ya se tuvo la Feria Nacional Potosina (Fenapo), ahora de lo que se trata es de rendir cuentas del trabajo que ha realizado durante su primer año de trabajo.

“No queremos el informe se vuelva eso, que no sea una pasarela, que sea distinto, que la gente vea más que un informe, es una entrega de resultados a la gente, que no se prostituya como antes, con puños de gobernadores, puños de senadores, la verdad es que eso a mí no me gusta”.

Por protocolo se invitó al presidente de la República y su esposa, gobernadores y gobernadoras, diputados locales y federales, senadores y secretarios de Estado, entre los cuales se encuentran las llamadas "corcholatas", es decir, las y los aspirantes a la candidatura de Morena para la presidencia en las elecciones de 2024.

Hasta el momento aún no se conoce quién será el representante del gobierno federal.