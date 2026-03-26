Rechaza MC desbandada de alcaldes hacia el PVEM

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, rechazó que exista una salida de alcaldes o regidores hacia el Partido Verde, en medio de versiones sobre presuntas intenciones de autoridades municipales de diferentes partidos políticos para acercarse al gobierno en turno.

El líder emecista reconoció que, durante el actual gobierno, el Partido Verde ha buscado acercamientos con ediles de distintas fuerzas; sin embargo, sostuvo que éstos no han derivado en incorporaciones formales. Señaló que estas estrategias no han tenido resultados políticos y cuestionó que se pretenda concretar mediante presiones o promesas de beneficios.

"Evidentemente durante este gobierno, pues bueno, pusieron ahí la zanahoria desde el Partido Verde a alcaldes de distintos partidos, pero que ha sido eso, que no les han redituado en la parte política en cuanto a que tengan pues más adeptos como se debe generar en política", expresó el diputado.

En ese contexto, afirmó que Movimiento Ciudadano no tiene reportes ni indicios de deserciones, por lo que —dijo— su estructura se mantiene sin cambios: "Nosotros ahorita no tenemos ningún anuncio, ni temor de que alguien se cambie hacia allá de Movimiento Ciudadano"

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Sobre la alcaldesa interina de Tancanhuitz, Olga Karina Luna Flores, recientemente vinculada con el Partido Verde, aclaró que, según su conocimiento, la funcionaria se incorporó a Morena en el marco de su nombramiento. Este se dio tras el asesinato del exalcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, ocurrido el 15 de diciembre de 2024 en un

ataque armado, en un contexto de crisis de seguridad en

el municipio.

Gama Basarte agregó que el partido se encuentra en una etapa de reorganización interna rumbo a 2027, centrada en el fortalecimiento de su estructura y en la definición de su proyecto político, sin adelantar perfiles ni candidaturas. "Nosotros estaremos un poquito más adelante, no queremos caer en lo que han caído el resto de los partidos políticos, en adelantar tanto los tiempos electorales, para nosotros, insisto, es muy importante construir primero el proyecto, qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía", concluyó.