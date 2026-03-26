logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Fotogalería

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rechaza MC desbandada de alcaldes hacia el PVEM

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Rechaza MC desbandada de alcaldes hacia el PVEM

El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Antonio Gama Basarte, rechazó que exista una salida de alcaldes o regidores hacia el Partido Verde, en medio de versiones sobre presuntas intenciones de autoridades municipales de diferentes partidos políticos para acercarse al gobierno en turno. 

El líder emecista reconoció que, durante el actual gobierno, el Partido Verde ha buscado acercamientos con ediles de distintas fuerzas; sin embargo, sostuvo que éstos no han derivado en incorporaciones formales. Señaló que estas estrategias no han tenido resultados políticos y cuestionó que se pretenda concretar mediante presiones o promesas de beneficios.

"Evidentemente durante este gobierno, pues bueno, pusieron ahí la zanahoria desde el Partido Verde a alcaldes de distintos partidos, pero que ha sido eso, que no les han redituado en la parte política en cuanto a que tengan pues más adeptos como se debe generar en política", expresó el diputado. 

En ese contexto, afirmó que Movimiento Ciudadano no tiene reportes ni indicios de deserciones, por lo que —dijo— su estructura se mantiene sin cambios: "Nosotros ahorita no tenemos ningún anuncio, ni temor de que alguien se cambie hacia allá de Movimiento Ciudadano"

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Sobre la alcaldesa interina de Tancanhuitz, Olga Karina Luna Flores, recientemente vinculada con el Partido Verde, aclaró que, según su conocimiento, la funcionaria se incorporó a Morena en el marco de su nombramiento. Este se dio tras el asesinato del exalcalde Jesús Eduardo Franco Lárraga, ocurrido el 15 de diciembre de 2024 en un 

ataque armado, en un contexto de crisis de seguridad en 

el municipio.

Gama Basarte agregó que el partido se encuentra en una etapa de reorganización interna rumbo a 2027, centrada en el fortalecimiento de su estructura y en la definición de su proyecto político, sin adelantar perfiles ni candidaturas. "Nosotros estaremos un poquito más adelante, no queremos caer en lo que han caído el resto de los partidos políticos, en adelantar tanto los tiempos electorales, para nosotros, insisto, es muy importante construir primero el proyecto, qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía", concluyó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El verde en obras, para que se vea el trabajo del gobernador: JEC
El verde en obras, para que se vea el trabajo del gobernador: JEC

El verde en obras, para que "se vea el trabajo del gobernador": JEC

SLP

Rubén Pacheco

Francisco Reyes aseguró que todas las intervenciones cumplen con las disposiciones de la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022

Potosinos repatriados de EU no vuelven a sus municipios
Potosinos repatriados de EU no vuelven a sus municipios

Potosinos repatriados de EU no vuelven a sus municipios

SLP

Rubén Pacheco

Cerca de 300 prefirieron permanecer en estados fronterizos

Hasta 6 toneladas al día recolectarán por la Fenae
Hasta 6 toneladas al día recolectarán por la Fenae

Hasta 6 toneladas al día recolectarán por la Fenae

SLP

Flor Martínez

Para atender la demanda, se informó que se implementarán turnos de trabajo en la mañana, tarde y noche

Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas
Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas

Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas

SLP

Ana Paula Vázquez

El Congreso prepara un exhorto para que la autoridad estatal intervenga ante la falta de reglas y confrontación