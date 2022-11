Rechazan diputados alzas en Interapas

Frente a la posibilidad de que el Interapas solicite un aumento de entre 20 a 25 por ciento en las cuotas del agua para el 2023, integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, evaluaron que no cabría tal habría incremento, debido a que no se han cumplido compromisos del organismo operador, pactados para el 2022.

José Antonio Lorca Valle, vocal de la comisión, recordó que el Interapas se comprometió a entregar informes trimestrales sobre avances del organismo, correspondiente a la baja en la nómina y el alza de inversión en infraestructura, destinado a reparar la red donde se pierde 50% de agua.

Sin embargo, el legislador de Morena lamentó que tal promesa no se cumplió, pese a que en su momento la institución reconoció las implicaciones de notificar al Congreso del Estado.

“Y desde el año pasado se le comentó (al Interapas), que de nuestra parte no habría ninguna autorización de incremento en agua, si no se tenían estos avances en cuanto a reducción del capítulo 1000 y que se aumentara el rubro de inversión (…) entonces, desde mi punto de vista (…) no habría ningún incremento”, adujo.

En entrevista aparte, Liliana Flores Almazán, diputada vicepresidenta de la comisión, aseguró que tanto el Interapas, como en los demás organismos locales, el análisis estará sustentado en no afectar la economía de los usuarios.

Coincidió con Lorca Valle en que otras consideraciones al valorar las propuestas, será la inversión prevista en el 2023 y sobre todo, de qué manera impactará en el servicio a la ciudadanía, así como conocer la aplicación del gasto corriente.

“El tema es un gran reto y la administración de este organismo, pero apuesto que, con una buena administración se estarán dando grandes pasos en el tema del agua”, concluyó.