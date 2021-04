Rechazan investigar a funcionario que se "brincó" turno por vacuna en la CDMX

Por mayoría de Morena y aliados, el Congreso de la CDMX rechazó la propuesta del diputado local del PAN, Federico Döring Casar, para investigar el presunto abuso de autoridad y peculado del exfiscal de Coyoacán, Pedro Faro Padrón, quien "brincó" su turno para ser vacunado contra el Covid-19.

"No basta con el cese de ese funcionario, sino fincarle responsabilidad penal. Lo que hizo no fue una travesura. Le quitó la vacuna a alguien que la requería y eso es atentar contra la vida, por el hecho de aprovechar su cargo y hacer que lo vacunaran", denunció el panista.

Al exponer su punto de acuerdo, el legislador confirmó que haber recibido esta vacuna por un supuesto de sobra, debe ir más allá y por eso debe indagarse la posible comisión de los delitos de ejercicio ilegal del servicio público, coalición de servidores públicos, tráfico de influencia, peculado y otros tipos penales aplicables.

"Debe investigarse y castigarse a los servidores públicos de la Fiscalía de Investigación Territorial en Coyoacán, quienes acudieron a recibir la vacuna contra el Covid-19, así como de aquellos funcionarios que autorizaron los accesos a la Macro Unidad de Vacunación y la aplicación del biológico", insistió el del blanquiazul.

Döring Casar comentó que, además, la fiscal Ernestina Godoy Ramos, debe notificar a la Fiscalía General de la República (FGR), para que abra indagatorias en contra de estos funcionarios federales que hayan participado en estos lamentables hechos y reconocidos por la autoridad local.

"Es evidente que se cometió un delito y el abuso de poder y de autoridad, que no sólo se castiga con la baja en el cargo, sino con la aplicación de la ley. Pues algo similar ocurrió en la Gustavo A. Madero, pero ahí nada hizo la autoridad", acusó el panista.

--Pide integrar investigación

Sobre el tema habló el vicecoordinador del PRD, Jorge Gaviño Ambriz, quien criticó el proceder del morenista Ricardo Fuentes, "que dijo estar en contra de la propuesta, pero habló en favor, aunque contradictorio como es su costumbre, afirmó que votaría en contra, bajo el argumento de que la Fiscalía ya se ha pronunciado".

Sin embargo, comentó el perredista, "estamos en un momento determinado al escuchar el punto de Federico Döring, simplemente reforzamos que se cumpla la ley. No veo por qué no votar a favor de un punto, donde ya se estacionó al servidor público cesándolo", reclamó.

Aunque reconoció que todavía quedan pendientes las indagatorias de la Secretaría de la Contraloría, que deberá resolver al respecto, pero, insistió, hay elementos penales que resolver, por lo que debe integrarse la carpeta de investigación correspondiente.

"Estas acciones no son aisladas. Hemos visto también a funcionarios de la Gustavo A. Madero, ya está en redes esta denuncia y no han alguna carpeta de investigación y tampoco han iniciado procedimiento administrativo. Por lo tanto, votaré a favor de este punto de acuerdo", aseguró.

Empero de nada sirvió este apoyo de Gaviño a Döring Casar, pues a las 11:15 horas que ordenó la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Patricia Báez Guerrero, proceder a la votación, Morena y aliados, con 33 votos en contra, y 14 a favor, la propuesta fue turnada a comisiones por no ser de urgente y obvia resolución.