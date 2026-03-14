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Rechazan propuesta penal contra uso no profesional de IA

Las y los diputados consideraron que la iniciativa trasladaba responsabilidad del contenido a los desarrolladores

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 14, 2026 11:37 a.m.
A
Rechazan propuesta penal contra uso no profesional de IA

El Congreso local rechazó una iniciativa que buscaba castigar penalmente a empresas o desarrolladores de plataformas de Inteligencia Artificial que generen asesorías profesionales sin la participación directa de especialistas con título y cédula.

Las y los legisladores consideraron que la propuesta pretendía responsabilizar a los creadores de estas herramientas por el uso que terceros puedan darles.

La propuesta fue presentada por el abogado José Mario de la Garza y planteaba modificar el Código Penal estatal para equiparar estas prácticas al delito de usurpación de profesión.

El planteamiento contemplaba sancionar a quienes, con fines de lucro o dentro de una actividad empresarial, diseñaran o comercializaran sistemas automatizados capaces de elaborar recomendaciones, dictámenes o documentos en áreas como derecho, medicina, finanzas o administración sin la intervención directa de un profesionista legalmente acreditado.

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Durante la revisión de la iniciativa, integrantes de la Comisión Primera de Justicia advirtieron que la propuesta trasladaba la responsabilidad penal a los desarrolladores de plataformas tecnológicas, al pretender que respondieran por el uso indebido que los usuarios finales pudieran dar a estas herramientas.

El planteamiento surgió en medio del crecimiento de plataformas basadas en IA que ofrecen respuestas y orientación especializada de forma automatizada, un fenómeno que ha transformado la forma en que las personas buscan información profesional y que en distintos debates se ha identificado como un proceso de "desintermediación" entre especialistas y usuarios.

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