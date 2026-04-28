Recibe DIF sólo tres denuncias por trabajo infantil

La directora del DIF Municipal de San Luis Potos, Jessica Albarrán Ramírez, informó que durante 2025 únicamente se registraron tres denuncias relacionadas con posibles casos de trabajo infantil, a pesar de la presencia constante de menores en distintos cruceros de la capital potosina.

La funcionaria explicó que el organismo no cuenta con reportes formales frecuentes y subrayó que las intervenciones se realizan cuando la ciudadanía o los medios de comunicación notifican la presencia de niñas y niños en situación de riesgo. En esos casos, señaló, se envía de inmediato personal de la Coordinación de Apoyo a la Comunidad y Trabajo Social para investigar y, de ser necesario, intervenir.

Detalló que el procedimiento consiste en identificar si los menores se encuentran acompañados por sus padres o tutores, así como verificar actas de nacimiento para confirmar el vínculo familiar. A partir de ello, se determina si existe alguna irregularidad o posible delito y se procede con la canalización correspondiente.

No obstante, reconoció que las acciones se complican porque, al detectar la presencia del personal del DIF, los menores suelen retirarse del lugar. Mencionó como ejemplo reportes en la zona de Centro Unión, en el Centro Histórico de San Luis Potosí, donde se ha señalado a niños vendiendo solos, pero al acudir los trabajadores sociales estos se dispersan o cambian de esquina.

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La directora indicó que, ante esta dinámica, el personal debe acudir en varias ocasiones para poder concretar una intervención adecuada, ya que los menores "se van a otra esquina" cuando observan a las autoridades, lo que dificulta su localización.

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Finalmente, reiteró que en 2025 solo identificaron alrededor de tres denuncias de este tipo, por lo que aseguró que no se trata de una situación frecuente, aunque insistió en la importancia de que la población reporte estos casos para permitir la actuación del organismo.