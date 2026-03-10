logo pulso
MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

MÓNICA ¡UN AÑO MÁS DE VIDA!

Recibe Gobierno estatal informe anual de la Cegaip

El documento correspondiente a 2025 fue entregado al secretario General de Gobierno

Por Redacción

Marzo 10, 2026 11:19 a.m.
Recibe Gobierno estatal informe anual de la Cegaip

El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, recibió el Informe Anual de Actividades 2025 de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (Cegaip), presentado por su presidente José Gerardo Navarro Alviso.

El acto se realizó en representación del Poder Ejecutivo estatal, como parte de las acciones relacionadas con la política de transparencia y acceso a la información pública en la entidad.

Durante el encuentro, Torres Sánchez señaló que los mecanismos institucionales para garantizar el acceso a la información permiten que la ciudadanía conozca el actuar de las autoridades y contribuyen a fortalecer los esquemas de gobierno abierto.

Por su parte, el informe presentado por la Cegaip expone las actividades realizadas durante 2025 en materia de promoción del derecho de acceso a la información, así como acciones vinculadas con la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito público.

El documento forma parte de las obligaciones de los organismos garantes para informar sobre sus actividades y resultados ante las autoridades y la sociedad.

Recibe Gobierno estatal informe anual de la Cegaip
Recibe Gobierno estatal informe anual de la Cegaip

Recibe Gobierno estatal informe anual de la Cegaip

SLP

Redacción

El documento correspondiente a 2025 fue entregado al secretario General de Gobierno

